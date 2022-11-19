شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرب لاعبى المصرى على ركلات الجزاء استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، على تدريب لاعبي الفريق وحراس المرمى على ركلات الجزاء، استعدادا لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين وتحديد ترتيب مسددى ركلات الجزاء.

من ناحية أخرى، أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابة اللاعب بتمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، يستوجب خضوعه لجلسات تأهيلية تستمر لنحو أسبوعين، ينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل أولى مراحل علاج اللاعب، عن طريق الحقن بالبلازما، وهي الخطوة التي يسعى من خلالها الجهاز الطبي للعمل على سرعة تماثل اللاعب للشفاء، موضحاً أن اللاعب سيخضع كذلك لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرة اللاعب بشكل دوري خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى تحسن حالته وبالتالي انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.