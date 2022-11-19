شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات قوية فى ختام الأسبوع الـ6 بالقسم الثانى.. 7 فى بحرى و2 بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، 9 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة القسم الثانى، 7 مباريات فى مجموعة بحرى والإسكندرية واثنتين فى الصعيد.

ففى مجموعة بحرى، يستضيف فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

ويحل فريق دكرنس صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط على فريق بروكسى الرابع برصيد 8 نقاط فى مباراة قوية تساوى 6 نقاط، ويستقبل جمهورية شبين صاحب المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط على ملعبه فريق الأوليمبى الثالث برصيد 8 نقاط.

ويلتقى فريق المجد السابع "8 نقاط" مع كفر الشيخ التاسع برصيد 7 نقاط، ويستضيف فريق المصرى بالسلوم نظيره بايونيرز فى قمة القاع، حيث يتواجد الفريقان فى قاع الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.

ويواجه فريق بلدية المحلة الخامس برصيد 8 نقاط، فريق أبو قير للأسمدة السادس بنفس الرصيد فى مباراة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها، ويستقبل فريق نبروه الحادى عشر برصيد 5 نقاط فريق سبورتنج الثامن برصيد 7 نقاط.

وفى مجموعة الصعيد، يستقبل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث، فريق ديروط القابع فى المركز العاشر برصيد 5 نقاط، ويلتقى فريق لافيينا وصيف مجموعة الصعيد برصيد 12 نقطة، مع كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط.