شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية أليو ديانج لمواجهة المقاولون العرب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على جاهزية المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق، بعدما انتظم فى تدريبات المارد الأحمر الجماعية الأخيرة، حيث عاد اللاعب للمران الجماعي مساء الخميس.

وغاب ديانج عن تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة، كما غاب عن مباريات الفريق بسبب إصابة فى العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجاً تأهيلياً طوال الأيام الماضية ليتعافى بعده من الإصابة التى أبعدته عن مباراتي الفريق أمام الزمالك فى السوبر المصرى بالإمارات التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ثم مباراة الداخلية بالدورى والتى فاز فيها الأهلي أيضاً بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقود مارسيل كولر اللاعبين فى تدريبات فنية متنوعة بالمران، ويحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش التدريبات في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.