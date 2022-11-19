شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز 3 لاعبين للمشاركة فى مباريات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لتجهيز 3 لاعبين بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية قبل العودة مجددا للمباريات من جديد، والتى يبدأها الفريق بمواجهة المصرى فى ربع نهائى كأس مصر.

ووضع فيريرا مصطفى شلبى على قائمة اهتماماته، من أجل الاعتماد عليه فى الجناح الأيسر فى المباريات المقبلة، وعقد فيريرا عدة جلسات مع اللاعب، ومنحه العديد من التعليمات من أجل تطوير مستواه واستغلال مهاراته لمساعدة الفريق فى تحقيق الانتصارات.

كما يسعى فيريرا لتجهيز يوسف أوباما فى الوقت الحالى، وقام بعمل برنامج خاص للاعب قبل مران الفريق بساعة ونصف من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة للمشاركة بشكل أساسى مع الزمالك.

بينما يأمل فيريرا فى الوقت الحالى فى تجهيز يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب الذى تم تصعيده إلى الفريق، من أجل الاستعانة به فى المباريات المقبلة، بعد تأخر وصو البنينى سامسون إكينيولا ومشاركة التونسى سيف الجزيرى مع منتخب تونس فى كأس العالم.

ومنح فيريرا يوسف حسن العديد من التعليمات خلال تدريبات الزمالك، وحثه اللاعب على ضرورة بذل الجهد والتركيز فى المران من أجل استغلال الفرص التى سيأخذها فى المباريات لإثبات جدارته بالمشاركة مع الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى فى بطولة الدوري فى نفس الأسبوع.