شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل القاهرة اليوم بعد خوض ودية بلجيكا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة المنتخب الوطني الكويت اليوم، السبت، بعد الانتهاء من خوض مباراة بلجيكا التى جمعت الفريقين أمس، الجمعة باستاد جابر الأحمد بمنطقة العارضية، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا فى اللقاء الذى حظى باهتمام كبير من الجمهور ووسائل الإعلان نظرا لأهمية المباراة وقوة المنتخبين.

واكتفى فيتوريا بمواجهة بلجيكا فى معسكر نوفمبر، بعدما تعثر الاتفاق على ودية أخرى، رغم أن العروض انهالت على الاتحاد من سوريا والأردن والكويت وكندا، ولكن الاتفاق لم يتم على أى منها، كما أن المدرب البرتغالي فضل التركيز على مواجهة بلجيكا بكامل نجومها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للفراعنة.

ويواجه منتخبنا الوطنى المصرى نظيره مالاوى فى مباراتين خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023، على أن تقام مباريات الجولة الخامسة فى الفترة من 12 حتى 20 يونيو من نفس العام، وأخيرا الجولة السادسة فى الفترة من 4 حتى 12 من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.