شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه المحلة تحت شعار رد الاعتبار فى تمهيدى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان، فى الثالثة عصر اليوم السبت، نظيره المحلة فى مواجهة جماهيرية مليئة بالإثارة والمتعة باستاد أسوان، ضمن منافسات الدور التمهيدى لكأس الرابطة فى نسختها الحالية.

ويدخل أسوان هذا التحدي بمدربه الجديد أيمن الرمادي الذى تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين، والذى رحل بعد الخسارة في أول ثلاثة جولات من مسابقة الدوري.

بينما يخوض المحلة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انطلاقة مميزة فى الدوري، حاصدا 7 نقاط مع مدربه القبرصي بابا فاسيليو، فانتزع انتصارين وتعادلا فى أول ثلاث جولات.

وتعتبر المباراة فرصة لأسوان لرد الاعتبار حيث كانت آخر مواجهة للفريقين بالدوري مع بعضمها في ملعب أسوان وخسرها الفريق الجنوبي بهدف قاتل في آخر دقيقة سجله أحمد الشيخ.

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية والمقرر إقامتها اليوم 19 من الشهر الجارى.

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدي للبطولة.