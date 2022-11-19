شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا للقاء بنين فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب مرانه الأخير، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة بنين الودية الثانية، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الأحد، فى إطار الاستعداد لنهائيات أمم أفريقيا للشباب والتى تستضيفها مصر فى فبراير المقبل بمشاركة 12 منتخبًا.

وفاز منتخب الشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد سجله المدافع عمر فايد، فى التجربة الودية الأولى التى جمعت المنتخبين الخميس الماضي، وسجل هدف الفراعنة المدافع عمر فايد فى الدقيقة 28 من ركنية اودعها علي يمين الحارس البنيني.

وتأتي مباراتا منتخب الشباب مواليد 2003 أمام منتخب بنين، فى إطار استعداداته لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها اندونيسيا العام المقبل.

وضمت قائمة منتخب الشباب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.