شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المغرب للمرة الثانية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم، السبت، تحضيراته لمواجهة المغرب فى اللقاء الودي الثاني، المقرر له الخامسة مساء غد، الأحد، فى الرباط، استعداداً للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وهزم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، نظيره المغربي 3 - 2، فى لقاء ودى مثير أُقيم بالمغرب، وأحرز ثلاثية مصر كل من مصطفي ميسي ومحمد طارق ومحمد شحاته، بينما أحرز للمغرب منتصر لاهتيمي وأوكلى ياسين.

وقدم المنتخب الأوليمبي مباراة رائعة فى المواجهة الأول التى جمعتهما الخميس الماضي، وتألق لاعبوه بشكل يبعث الأمل بأن هناك جيلا مبشرا قادما للكرة المصرية، فى المقابل لم يكن المغرب ندا سهلا وبادل الفراعنة الخطورة ولعب بكامل محترفيه وأبرزهم، توازى نبيل وعمر الهلالى المحترفين فى إسبانيول الإسباني وشادى رياض المحترف فى برشلونة و بنجامين بوشيري المحترف فى سان ايتيان الفرنسي ومنتصر لاهتيمي المحترف فى طرابزون التركي وإسماعيل سايباري المحترف فى ايندهوفن الهولندي.

ويضم جهاز الفراعنة: ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين.