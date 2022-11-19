شكرا لقرائتكم خبر عن نادى كفر الشيخ يعلن قائمته لخوض مباراته مع المجد السكندرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق، المدير الفني الجديد، على القائمة التي تخوض مباراته مع المجد السكندري، والتي تضم 21 لاعباً، والتي تقام اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهراً، على ملعب المجد السكندري، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني بالممتار ب.

وتضم قائمة كفر الشيخ، كلاً من: حسن صبري، محمود شكري، عبد الله حافظ، بلال سالم، أحمد أباظة، مروان أحمد، زياد ياسر، يوسف زكريا، محمد يوسف، محمود فتحي، محمود شعبان، أحمد طلعت، رفعت مفتاح، صلاح فتحي، أحمد نشأت، محمود عبد الله، شمس محارب، بلال زكريا، محمد إبراهيم، موسى، عوض تهامي.

ويدخل فريق كفر الشيخ اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المجد السكندري، المركز السابع، برصيد 8 نقاط، ويتصدر قمة المجموعة فريق المنصورة برصيد 11 نقطة.