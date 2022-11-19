موعد مباراتى الزمالك والمصرى فى الدورى والكأس والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

ويرغب فريق الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدوري والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالي، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدوري والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.