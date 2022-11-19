شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل ونور الطيب يخوضان منافسات نصف نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي المصرى مصطفى عسل ونور الطيب منافسات الدور نصف النهائي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، اليوم السبت، والتى تقام خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي مصطفى عسل مع منافسه البيروفي دييجو ألياس، على أن تلتقى نور الطيب مع الأمريكية أماندا صبحي فى نصف نهائي البطولة.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور ربع النهائي، على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 11-4.

فيما فازت نور الطيب على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-4, 11-4 .