شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تأهيلية مكثفة لـ عبد الرحيم دغموم فى المصرى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادي المصري، بقيادة الدكتور مجدي الألفي، برنامجاً تأهيلياً مكثفاً لعبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق، بعد إصابته مؤخراً بتمزق فى العضلة الخلفية، على أمل تجهيزه فى أقرب وقت ممكن.

وكانت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التى خضع لها الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، قد أكدت إصابة اللاعب بتمزق فى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر يستوجب خضوعه لجلسات تأهيلية تستمر لنحو أسبوعين، ينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية للفريق.

من جهته أكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل أولى مراحل علاج اللاعب عن طريق الحقن بالبلازما، وهي الخطوة التي يسعى من خلالها الجهاز الطبي للعمل على سرعة تماثل اللاعب للشفاء، موضحا أن اللاعب سيخضع كذلك لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرة اللاعب بشكل دوري خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى تحسن حالته وبالتالي انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها فى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.