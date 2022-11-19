شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم بدون الدوليين استعداداً لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليومية اليوم، السبت، ويخوض المارد الأحمر مرانه على فترة واحدة استعداداً للارتباطات المقبلة، ويؤدي الفريق المران بدون لاعبيه الدوليين الموجودين مع المنتخبين الأول والأولمبي، ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

ويضم المنتخب الأول خمسة لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوى، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وخرج محمود متولي مدافع الأهلي من معسكر الفراعنة للإصابة، كما خرج محمد شريف وأحمد عبد القادر من المعسكر لأسباب فنية، فيما يضم المنتخب الأولمبي خمسة لاعبين أهلاوية هم: حمزة علاء، على الجابري ،محمد أشرف، محمد مغربي، مصطفى سعد ميسي وأحمد نبيل كوكا.

ويغيب منتخب مصر عن كأس العالم 2022 بعد فشل التأهل وخسارة مقعده لصالح منتخب السنغال، لكنه شارك في استعدادات بلجيكا لمونديال قطر.