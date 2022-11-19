شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدور التمهيدى لكأس الرابطة اليوم السبت 19-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت مباراتان فى الدور التمهيدي لكأس الرابطة، بعدما أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية، والمقرر إقامتهما 19 من الشهر الجارى.

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الأخرى بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدي للبطولة

في المباراة الأولى يستقبل فريق أسوان، فى الثالثة عصر اليوم السبت، نظيره المحلة في مواجهة جماهيرية مليئة بالإثارة والمتعة على استاد أسوان ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الرابطة في نسختها الحالية.

في المباراة الثانية، يلتقى حرس الحدود نظيره الداخلية في السادسة مساء اليوم السبت، بالدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة والمقرر اقامتها على ستاد بتروسبورت.