شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. المنصورة يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المنصورة، بقيادة أحمد سارى، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 11 نقطة، بعد مرور 5 جولات من منافسات القسم الثانى هذا الموسم.

ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم..

1 المنصورة 11 نقطة

2 دكرنس 9 نقاط

3 الأوليمبى 8 نقاط

4 بروكسى 8 نقاط

5 بلدية المحلة 8 نقاط

6 أبو قير للأسمدة 8 نقاط

7 المجد 8 نقاط

8 سبورتنج 7 نقاط

9 كفر الشيخ 7نقاط

10 طنطا 6 نقاط

11 اتحاد نبروه 5 نقاط

12 جمهورية شبين4 نقاط

13 الحمام 4 نقاط

14 هلال الضبعة 4 نقاط

15 المصرى بالسلوم نقطتين

16 بايونيرز نقطتين

وتقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، 9 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة القسم الثانى، 7 مباريات فى مجموعة بحرى والإسكندرية واثنان فى الصعيد.

ففى مجموعة بحرى، يستضيف فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

ويحل فريق دكرنس صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط على فريق بروكسى الرابع برصيد 8 نقاط فى مباراة قوية تساوى 6 نقاط، ويستقبل جمهورية شبين صاحب المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط على ملعبه فريق الأوليمبى الثالث برصيد 8 نقاط.

ويلتقى فريق المجد السابع "8 نقاط" مع كفر الشيخ التاسع برصيد 7 نقاط، ويستضيف فريق المصرى بالسلوم نظيره بايونيرز فى قمة القاع، حيث يتواجد الفريقان فى قاع الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.

ويواجه فريق بلدية المحلة الخامس برصيد 8 نقاط، فريق أبو قير للأسمدة السادس بنفس الرصيد فى مباراة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها، ويستقبل فريق نبروه الحادى عشر برصيد 5 نقاط فريق سبورتنج الثامن برصيد 7 نقاط.