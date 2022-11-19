«بي إن سبورتس» تعلن بث 22 مباراة من المونديال على القنوات المفتوحة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية أنها ستبث 22 مباراة من أصل 64 لقاء في نهائيات كأس العالم 2022، على قنواتها المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم "بي إن سبورتس"، المالكة لحقوق بث بطولة كأس العالم التي تنطلق في قطر الأحد المقبل،: "تبث 22 مباراة مباشرة على القنوات المفتوحة بما فيها لقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم "قطر 2022"، يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر وتنتهي يوم 18 ديسمبر.

وباستثناء مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، لم يكشف المتحدث باسم "بي إن سبورتس" عن اللقاءات التي تبثها عبر قنواتها المفتوحة.

وتشارك 4 منتخبات عربية في النهائيات، وهي: المنتخب القطري، والمنتخب السعودي، والمنتخب التونسي، والمنتخب المغربي.

وسبق لقناة "بي إن سبورتس" أن عرضت عدة مباريات على قنواتها المفتوحة خلال بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وأيضًا في عدة بطولات قارية كمباريات كأس العرب للمنتخبات والتي كانت تملك حقوقها الحصرية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.