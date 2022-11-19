شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة المصري على إقامة المباراة النهائية لكأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021-2022 فى 3 فبراير المقبل، بحسب تأكيدات عامر حسين عضو مجلس الجبلاية فى تصريحات تليفزيونية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية استكمال منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى 3 مباريات من دور الثمانية لكأس مصر، وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.





مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصرى فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدورى المصرى مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى.

بينما يلعب الأهلى مع المقاولون العرب 27 نوفمبر فى دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلاقى طلائع الجيش فى 2 ديسمبر فى الجولة الخامسة من الدورى المحلى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.