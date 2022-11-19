شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ اليوم التحضيرات النهائية لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم، السبت، على ملعب أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الجمعة من خوض التدريبات، وذلك من أجل التقاط الأنفاس.

ويستعد الفريق فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندري بعد التعثر فى أول جولتين أمام الأهلى وغزل المحلة.

من جهته حرص أيمن الجمل، مدير الكرة الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على تقسيم الفريق الأول لملفات سعياً لحل أى أزمة فى أى قطاع.

كما يعقد جلسة مع الجهاز الفنى والإدارى والطبى خلال الساعات المقبلة فى ظل سعى الجميع لعودة الهدوء والاستقرار داخل الفريق، تمهيدًا لتعديل مساره بجدول الدورى العام.

وكان مسئولو الدراويش قد قرروا تعيين الجمل فى منصب مدير الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل منح المدرب الإسبانى خوان جاريدو مزيدا من التركيز على الجوانب الفنية وتجنب تشتيته بالجوانب الإدارية