شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيتوريا رجل مباراة مصر وبلجيكا.. وأكرم توفيق الأفضل فى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري، إن انتصار منتخب مصر على حساب منتخب بلجيكا، ضمن فعاليات الأجندة الدولية، والتي حقق فيها المنتخب المصري الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد جابر الأحمد بالكويت، شهدت تفوقا فنيا كبيرا من قبل لاعبي المنتخب الوطني.

وأكد حازم إمام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، فيتوريا يلعب على التفاصيل الصغيرة أن فيتوريا هو رجل مباراة مصر وبلجيكا، وأكرم توفيق هو الأفضل في اللاعبين، وجمهور مصر العظيم هو الأفضل في الكويت، وقدم دعما كبيرا للمنتخب الوطني خلال المباراة.

وأضاف حازم إمام: "إن هدف منتخب بلجيكا جاء بعد سقوط علي جبر مصابا وقبل إجراء التغيير بنزول أسامة جلال لم ينجحوا في تسجيل هدف بشكل نهائي خلال المباراة.

وتابع: فيتوريا يستغل في الوقت الحالي الأجندة الدولية، من أجل تحسين ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي، فيتوريا مهتم بتحسين تصنيف مصر الدولي واعتلاء الصدارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.