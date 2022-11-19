شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه : مصر تستحق أن تكون فى كأس العالم.. ونمتلك لاعبين أفضل من بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، عن فوز منتخب مصر ضد بلجيكا مساء الجمعة في الكويت، وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه": "كانت مباراة كبيرة كشفت عن قوة مصر".

وأضاف محمود حسن تريزيجيه، عبر قناة "أون تايم سبورتس1"، إن مكسب مصر مهم ويمنح المنتخب بالكامل الثقة، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أقصى جهد ممكن لتحقيق النتيجة الإيجابية أمام بلجيكا رغم أنها مباراة ودية.

وتابع: "كنا نرغب في أن نظهر للجميع أننا نستحق أن نكون في كأس العالم، وسنحاول أن نبني على تلك المباراة في المستقبل".

وشدد تريزيجيه على أن منتخب بلجيكا كبير للغاية، ولكن مصر تمتلك لاعبين إن حصلوا على فرصة سيكونون أفضل من لاعبي بلجيكا.