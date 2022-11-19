شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سموحة يقرر عقد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس جديد الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، أن يكون الجمعة المقبل 25 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ما بين الرباعى محمد فرج عامر ووليد عرفات ومحمد مجاهد وأحمد الصغير، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت إعادة انتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقرر القضاء الإدارى تأجيل الجمعية العمومية لنادى سموحة وإعادة الانتحابات على مقعد رئيس مجلس الإدارة فى جمعية عمومية تقام بحد أقصى يوم.

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يفيد بإرجاء الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الإثنين 14 نوفمبر الجاري، على أن تُعقد الجمعية العمومية الجديدة فى موعد بحد أقصى يوم 25 نوفمبر الجارى، وإدراج بند انتخاب على منصب رئيس مجلس الإدارة بين المرشحين الذين خاضوا الانتخابات على رئيس مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية 2021ـ 2025.