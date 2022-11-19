بلجيكا تمنى بخسارة قاسية أمام مصر قبل مشاركتها في مونديال قطر

تكبد المنتخب البلجيكي المصنف ثانيا عالميا خسارة قاسية على يد نظيره المصري بنتيجة 1-2، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة في ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت.



وأحرز ثنائية المنتخب المصري، مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيغيه، في الدقيقتين 34، و46، بينما سجل لويس أوبيندا، هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة 76.



وجاءت خسارة منتخب بلجيكا قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم في قطر كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.



وتلعب بلجيكا في المونديال القطري في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب، وكرواتيا، وكندا.



أما مصر التي فشلت في التأهل لمونديال قطر، فخضت مباراة بلجيكا ضمن استعداداتها للاستحقاقات المقبلة من أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.



(وكالات)