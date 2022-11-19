الامارات | حصص تدريبية مجانية لجماهير تحدي دبي للياقة في «البادل تنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة كأس دبي للبادل تنس عن تعاونها مع تحدي دبي للياقة لتوفير حصص تدريبية مجانية في رياضة البادل مدتها 30 دقيقة للمقيمين والزوار لغاية 27 نوفمبر في 30 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة.

وتتيح هذه الحصص فرصة للراغبين في التعرف على اللعبة أو الارتقاء بأدائهم وقضاء وقت مميز بصحبة إحدى الرياضات التي تشهد شعبية متزايدة، وتأتي بالتزامن مع بطولة «دي بي ورلد» للبادل تنس ومنافسات الهواة إلى جانب مجموعة من المبادرات المجتمعية التفاعلية.

وتُقام الدورة الثانية من بطولة كأس دبي للبادل بموازاة تحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي يهدف إلى استقطاب عموم فئات المجتمع خلال فعالياته الرياضية التي تستمر 30 يوماً بهدف تعزيز مستويات الصحة واللياقة للممارسين.

وقال مسؤول المسابقات والبرامج والفعاليات التدريبية في كأس دبي للبادل عمار العوضي: «اكتسبت رياضة البادل، حديثة العهد والتي عرفتها الإمارات منذ أقل من عقد، شهرة سريعة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت اللعبة انتشاراً واسعاً وأكبر دليل على ذلك زيادة عدد الملاعب من 70 ملعباً قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 350 ملعباً و85 نادياً في إمارات الدولة كافة. ويسرنا توفير سلسلة الحصص التدريبية التي تصب في خانة تطوير الرياضة».

وأضاف: «تتزامن هذه الحصص التدريبية مع مبادرة تحدي دبي للياقة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان الرامية إلى توسيع شعبية اللعبة محلياً، إلى جانب تشجيع المقيمين والزوار على اتباع أنماط حياة صحية. ونحث الجميع على التسجيل للاستفادة من هذه المبادرة المجتمعية المتميزة، بإشراف كبار المدربين والخبراء».