الامارات | أكثر من 1.3 مليار متابع لـ «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» وحفل «غلوب سوكر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت الدورة 17 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدورة 13 من جائزة «دبي غلوب سوكر»، باهتمام عالمي كبير من القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي. وأولت وسائل الإعلام العالمية اهتماماً كبيراً بالحدث الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، وحضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومطر الطاير نائب رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وبلغ عدد المتابعين للحدث أكثر من 1.3 مليار، بينها مليار مشاهدة لوسم الحدث على منصة «تيك توك»، فيما بلغ عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة التي نشرت على المنصة ذاتها أكثر من 200 مليون مشاهدة، إلى جانب مئات الملايين الذين تابعوا الحدث على منصات «إنستغرام وتويتر وفيس بوك ويوتيوب»، وغيرها من حسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية واللاعبين في مختلف القارات. وأفردت العديد من الصحف والقنوات والمواقع الأوروبية والعالمية مساحات واسعة لتفاصيل جلسات وأجواء توزيع الجوائز على نخبة من ألمع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين. ونال لقاء النجمين المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جرمان، والتحية الحارة بينهما بحضور مطر الطاير، اهتماماً خاصاً في مصر ومختلف دول العالم.وأعادت برامج تلفزيونية وحسابات تواصل اجتماعي لمؤسسات إعلامية كبرى نشر مشاهد من اللقاء الذي بثه مجلس دبي الرياضي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء بعد الواقعة الشهيرة بينهما التي تعرض فيها صلاح للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما كان راموس مدافعاً بصفوف ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة «نيوزبليد» الهولندية تقريراً عن اللقاء بعنوان: «نسيان وتسامح.. سيرجيو راموس ومحمد صلاح يمحوان حادثة دوري أبطال أوروبا ويرحبان ببعضهما بحرارة في دبي».

وكان صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء الجماهير على منصة «تيك توك»، حيث حصل على 33 مليون صوت من متابعي المنصة. ومن بين وسائل الإعلام العالمية التي اهتمت بأخبار المؤتمر وحفل «دبي غلوب سوكر»، قناتا «سكاي سبورت» الإيطالية، و«يوروسبورت اللاين»، اللتان نشرتا تفاصيل المؤتمر والحفل على الهواء مباشرة، ومقاطع منهما على مواقعهما الإلكترونية الرسمية. وخصصت صحيفتا «إبولا» و«ريكورد» البرتغاليتان صفحات لنشر حوار روي كوستا نجم الكرة البرتغالية والملاعب الإيطالية ورئيس نادي بنفيكا، خلال جلسة اكتشاف المواهب بمقر مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، كما نشرتا تقارير عن فوز روي كوستا وخورخي مينديز بجوائز «دبي غلوب سوكر». واحتفل موقع ريال مدريد، الذي يتصفحه أكثر من 7.4 ملايين زائر يومياً من جميع دول العالم، بفوز النادي الإسباني بجائزه «غلوب سوكر» لأفضل نادٍ في العالم لعام 2022، وكذلك بفوز لاعبه الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وكارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة التي نشرت على منصة «تيك توك» للحدث بلغت أكثر من 200 مليون مشاهدة.