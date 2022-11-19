الامارات | ليما: الأرجنتين لا تقارن بالبرازيل في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما، أن «منتخب البرازيل المرشح الأقوى للفوز بلقب كأس العالم 2022»، الذي ينطلق غداً، لافتاً إلى أن «الأرجنتين لا تقارن بـ(السيليساو) في نتائج الفريقين على مستوى المونديال». وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن البرازيل حقق اللقب خمس مرات، بينما فاز «التانغو» مرتين، مشدداً على أن «السامبا» دائماً ما يدخل البطولة وهو ضمن المرشحين للفوز باللقب. وعن الاختلاف بين العملاقين اللاتينيين، قال: «منتخب الأرجنتين يعتمد على القوة البدنية بشكل أكبر، بينما تركيز البرازيل على المهارة واللعب الجمالي». وقال ليما إنه سيشجع البرازيل، ويتمنى فوزه بالكأس العالمية للمرة السادسة، بعد غياب منذ 2002. في المقابل تحدث لاعب الوصل عن مباراة المنتخب الوطني الودية أمام الأرجنتين التي انتهت الأربعاء الماضي، بخسارة «الأبيض» بخمسة أهداف دون رد، وقال: «مباراة الأرجنتين كانت صعبة علينا، ونعلم مدى صعوبتها، والأرجنتين ستلعب في كأس العالم بعد أيام قليلة لذلك لعب (التانغو) بكل قوته أمامنا». وتابع: «رغم الخسارة فإننا خرجنا بتجربة مميزة، وسنسعى لتحسين أدائنا».

وواصل حديثه: «بالتأكيد هناك فارق كبير في المستويات، إذ إن (التانغو) يضم مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولا شك أننا استفدنا بشكل كبير من هذه المباراة، والودية كانت مهمة ضمن تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبلة، وأرى أنه من المهم بالنسبة إلى اللاعبين خوض هذا النوع من المباريات القوية، ما يساعد على اكتساب الخبرات بالاحتكاك بلاعبين يلعبون في مستويات أعلى».

وعن توقعه لحظوظ منتخب السعودية في مواجهة الأرجنتين بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، قال: «أتوقع فوز الأرجنتين بسبب الفوارق الفنية الكبيرة، ولكن في الوقت نفسه أرى أن (الأخضر) يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وقادر على الظهور بشكل جيد».

«ودية الأرجنتين» كانت مهمة ضمن تحضيرات «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة.