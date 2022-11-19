الامارات | صدمتان شديدتان لساديو مانيه في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان يوم أول من أمس شديد القسوة على نجم منتخب السنغال، وفريق بايرن ميونيخ، ساديو مانيه، فبجانب إعلان مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه استبعاد مانيه رسمياً من القائمة المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد أن كان قد ضمه إليها تحسباً لشفائه من إصابة في الساق تعرض لها سابقاً مع البايرن، كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن متاعب مانيه لم تتوقف عند هذا الحد.

وقالت إن مانيه خضع لفحوصات عديدة، ولعملية جراحية في الساق، لكنه تلقى أخباراً غير سارة تماماً، بعد أن أكد له الأطباء أن شفاءه وعودته إلى الملاعب لن يتم قبل ثلاثة أشهر، ما يعني غيابه بشكل كبير عن مواجهة الذهاب في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بين البايرن وباريس سان جرمان في 14 فبراير المقبل.