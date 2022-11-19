الامارات | «ماراثون زايد الخيري» ينطلق في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق صباح اليوم، ماراثون زايد الخيري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تخصص عائدات الماراثون لصالح برنامج التبرّع وزراعة الأعضاء الذي يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي. وتم تخصيص جوائز مالية قدرها مليون درهم ستكون في انتظار الفائزين بالمراكز الأولى، حيث يبدأ سباق مسافة الـ10 كم من أمام فندق إرث (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً) الساعة 7:30 صباحاً، ويمر المشاركون بجامع الشيخ زايد الكبير أحد أكبر المساجد في العالم ومن أضخم الأعمال المعمارية التي تمزج بين مختلف مدارس العمارة الإسلامية عبر العصور، ثم واحة الكرامة النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة تأدية للواجب الوطني، فيما يبدأ سباق مسافة الـ5 كم الساعة 07:15 صباحاً، وسباق الـ3 كم في تمام الساعة 07:00 صباحاً. ويشهد الحدث المرتقب إقامة مهرجان احتفالي على هامش السباق يضم خيمة تراثية عند نقطة الانطلاق والنهاية، التي تضم العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات والمأكولات الشعبية المميزة التي ستقدم للمشاركين والمتابعين.