الامارات | الجولة الـ 11 من دوري الهواة اليوم.. وقمة الحمرية و«الصقور» غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 16:40 من مساء اليوم، منافسات الأسبوع الـ11 لدوري الدرجة الأولى بأربع مباريات، يلتقي فيها الذيد مع «سيتي»، ومصفوت مع العروبة، وبينونة مع دبا الحصن، والعربي مع فرسان هسبانيا، فيما يتقابل غداً الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، ومسافي مع حتا، والحمرية مع الإمارات، والتعاون مع «جلف إف سي».

وتعد مباريات الغد في غاية الأهمية للفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس للتقارب في المراكز وفارق النقاط الضئيل بينهم، لاسيما الحمرية مع الإمارات «الصقور».

ويتصدر حتا ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة يليه دبا الحصن والجزيرة الحمراء والحمرية بـ18 نقطة ثم الإمارات ومسافي (15 نقطة)، ومصفوت والذيد والعربي والتعاون (14 نقطة) يليها العروبة (11 نقطة)، و«جلف إف سي» (10 نقاط)، ثم الرمس والفجيرة (9 نقاط)، و«سيتي» (8 نقاط)، وبينونة وفرسان هسبانيا (6 نقاط).

وتبرز إلى الواجهة مباراة الحمرية ثالث الترتيب مع الإمارات لما يمكن للنقاط الثلاث أن ترسم ملامح جديدة لترتيب فرق البطولة والمنافسة على القمة، حيث يتطلع الفريقان للعودة لنغمة الانتصارات بعد تعادل الحمرية مع حتا من دون أهداف في الجولة الماضية وخسارة الصقور أمام التعاون (2-1)، بينما يبحث حتا عن فوز صعب لتأكيد الصدارة، وفي المقابل يدرك مسافي أن خطف نقاط الفوز من بين يدي الإعصار ستقوده لمركز مميز في ترتيب البطولة، ويبحث دبا الحصن عن نقاط في متناول اليد، وهو يلاعب صاحب المركز قبل الأخير بانتظار بقية نتائج الجولة.