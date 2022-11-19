الامارات | الشراعية 43 قدماً تبحر في شواطئ دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ دبي اليوم تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجاري.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لإقامة السباق اليوم بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم دائماً في نجاح كل الفعاليات التي ينظمها النادي ومنها سباق اليوم. ويجمع السباق المرتقب اليوم 76 قارباً تمثل نخبة أهل البحر من الملاك والنواخذة والبحارة والذين سوف يتنافسون على المراكز الأولى في السباق والصعود إلى منصة التتويج مع الثلاثة الكبار، كما يسعون أيضاً لحصد نقاط التفوق في السباق نحو التتويج بلقب بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في موسمها الجاري. وأكد مشرف السباق مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري أن اللجنة المنظمة للسباق تقف على كل التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة عبر المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف وسعياً لتحقيق مبدأ السلامة للمشاركين.