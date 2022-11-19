اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

الإمارات - كازاخستان 19:30

رواندا - السودان 18:00

الكويت - لبنان 19:00

ساحل العاج - بوركينا فاسو 20:00

تركيا - التشيك 21:00

السويد - الجزائر 23:30

الدوري السوداني

الأمل عطبرة - أهلي شندي 19:00

أهلي مروي - نهضة الزمامرة 19:00

حيدوب - هلال الفاشر 19:00

توتي - أهلي الخرطوم 21:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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