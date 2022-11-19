الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
الإمارات - كازاخستان 19:30
رواندا - السودان 18:00
الكويت - لبنان 19:00
ساحل العاج - بوركينا فاسو 20:00
تركيا - التشيك 21:00
السويد - الجزائر 23:30
الدوري السوداني
الأمل عطبرة - أهلي شندي 19:00
أهلي مروي - نهضة الزمامرة 19:00
حيدوب - هلال الفاشر 19:00
توتي - أهلي الخرطوم 21:30
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