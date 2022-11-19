الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قيد

استقرت إدارة أحد أندية المحترفين على إعادة قيد لاعب أجنبي في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم.

عرض

تلقت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عرضاً من وكيل أعمال لاعبين بإمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي من الدوري السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي.

نقل

استغرب إداري فريق في دوري الدرجة الأولى عدم نيل فريقه فرصة النقل التلفزيوني لأيٍّ من المباريات التي يكون طرفها فريقه، متسائلاً عن السبب وراء هذا الأمر.

نصيحة

نصح عضو بارز بشركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين بعدم الاستعجال في الاستجابة للشروط المالية الكبيرة لمدرب الفريق، وعدم تجديد عقده، وذلك بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية، وانتظار ما سيقدمه الفريق مستقبلاً، إذ هناك تخوف من أن يتم التجديد للمدرب، في وقت تزايدت فيه الشكوك حول قدرة الفريق على تحقيق التطلعات الكبيرة في الموسم الجاري.

فريق

قرر لاعب دولي سابق في الألعاب الفردية تشكيل فريق في رياضته التي سبق التألق فيها، وحقق من خلالها بطولات دولية رفيعة المستوى، لكن قراره ظل يراوح مكانه بانتظار دعم اتحاد اللعبة.

توقيت

يتطلع جمهور لرياضات فردية وجماعية، غير كرة القدم، إلى تحديد أوقات إقامة المنافسات والمسابقات المختلفة فيها، بحيث لا تتقاطع مع مباريات كرة القدم، وذلك حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمتابعتها.

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