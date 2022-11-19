في لفتة رائعة.. محمد صلاح يمنح جائزة الأفضل بمباراة مصر وبلجيكا لزميله

الشارقة - اميمة ياسر -

منح النجم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا، التي أقيمت الجمعة في الكويت، لزميله في المنتخب محمود حسن تريزيجيه.

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله تريزيجيه.

وبعد المباراة، أشاد "الفرعون المصري" بالمستوى الذي قدمه تريزيجيه، حيث قال: "إنه أحد نجوم اللقاء، ويستحق الفوز بجائزة رجل المباراة بعد إحرازه الهدف الثاني".

ولاحقاً، ظهر صلاح مع تريزيجيه وكان الأخير يحمل جائزة الأفضل في مباراة بلجيكا.

وخاض منتخب مصر مباراة بلجيكا استعدادا للعودة إلى المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 20 و27 مارس المقبل.

فيما يستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة كندا والمغرب وكرواتيا.