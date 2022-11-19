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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها منح محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه جائزة أفضل لاعب في ودية بلجيكا والتي حصل عليها صلاح عقب المباراة التي فاز بها الفراعنة 2 / 1. محمد صلاح يهدى جائزة أفضل لاعب لـ تريزيجيه

منح محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه جائزة أفضل لاعب في ودية بلجيكا والتي حصل عليها صلاح عقب المباراة التي فاز بها الفراعنة 2 / 1. علام والدرندلى وحسين يمثلون اتحاد الكرة فى كونجرس فيفا يتوجه الثلاثى جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، وعامر حسين عضو المجلس إلى قطر مساء اليوم بعد انتهاء مباراة منتخبنا أمام بلجيكا المقامة في الكويت، من أجل حضور كونجرس فيفا هناك فى قطر. حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الاطمئنان على حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق المتواجد فى صفوف منتخب مصر حصل بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات المنتخب أمس الخميس بعد شعوره بآلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات أمس. حمزة المثلوثى يصطحب نجله لمران الزمالك.. وفيريرا يضع برنامجا خاصا لشلبى وحسن حرص حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على اصطحاب نجله زكريا لتدريبات الفريق اليوم الجمعة. وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على مصافحة نجل ظهير الزمالك وتوجيه التحية له، ويقدم المثلوثي مستويات طيبة مع الفريق الكروي في الفترة الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني. الأهلى يطمئن على حمدى فتحى بعد شعوره بآلام عضلية مع المنتخب قرر الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو إقامة معسكر مغلق لفريقه بالإسكندرية قبل مواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الاطمئنان على حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق المتواجد فى صفوف منتخب مصر حصل بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات المنتخب أمس الخميس بعد شعوره بآلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات أمس.

عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن سعادته بالفوز علي منتخب كبير بحجم وقوة منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في الكويت.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق إلى القاهرة، من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

حجز الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مقعده فى الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعدما حقق فريق شباب السلة 16 سنة بالنادى الفوز على الزمالك فى لقاء الإياب الذى انتهى منذ قليل بنتيجة 81/42.