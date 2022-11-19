7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن سعادته بالفوز على منتخب كبير بحجم وقوة منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في الكويت.

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الاطمئنان على حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق المتواجد فى صفوف منتخب مصر حصل بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات المنتخب أمس الخميس بعد شعوره بآلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات أمس.

عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن سعادته بالفوز علي منتخب كبير بحجم وقوة منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في الكويت.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق إلى القاهرة، من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

حجز الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مقعده فى الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعدما حقق فريق شباب السلة 16 سنة بالنادى الفوز على الزمالك فى لقاء الإياب الذى انتهى منذ قليل بنتيجة 81/42.