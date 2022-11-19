شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلى اليوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022، حيث شهد النادي العديد من الأخبار الرياضية المهمة التى نشرت على موقع ”الخليج 365”، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية:

الأهلي يترقب عروض الشتاء لبحث مصير هذا الثنائى

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية لبعض لاعبى الفريق الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ويُعد الثنائى محمد محمود وزياد طارق فى مقدمة اللاعبين المُرشحين للرحيل من الأهلي خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

مران الأهلى.. 15 دقيقة تدريبات فى الجيم ومحاضرة مع كولر وفقرة ترفيهية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات المقبلة. وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.