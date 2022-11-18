ماذا قال مدرب منتخب بلجيكا عن الخسارة أمام مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على خسارة فريقه أمام منتخب مصر في المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال مارتينيز، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الكويت" الرياضية، إن "هذه الخسارة أعطتنا دروسًا كثيرة ولكن في أول المباراة خسرنا باتشواي لأن المنافس سبب له بعض الإزعاج، ومصر قدمت مباراة كبيرة واقدم لهم التهنئة”.

وأضاف مدرب منتخب بلجيكا: "هذه الهزيمة حافز أكبر لنا قبل كأس العالم، وهذا الجيل قدم الكثير وبالتأكيد سيظهر جيلًا أفضل".

وكان المنتخب الوطني المصري قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتيّ مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم "قطر 2022".

وسجل هدفيّ منتخب مصر كل من مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا الوحيد اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

ودخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

"حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما بدأ المنتخب البلجيكي المباراة بتكشيل مكون من:

"حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتي، كاستاني، وفي وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودي بروين، وفي الهجوم هازارد وباتشواي".