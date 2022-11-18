شكرا لقرائتكم خبر عن راحة للثنائى هشام صلاح و أموتو بالاتحاد السكندرى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران ميلونوفيتش، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، راحة لثنائى الفريق هشام صلاح وأوستن أموتو، بعد شعورهما بإجهاد، وبعد أن اشتكي هشام صلاح من شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية، بينما اشتكى أموتو من آلام بالعضلة الأمامية والتي على أثرها تم استبعادهم من خوض اللقاء الودي الذي أقيم عصر الجمعة أمام طلائع الجيش.

وفضّل المدير الفني لزعيم الثغر إراحة اللاعبين خوفا من تفاقم الإصابة، والفريق يستعد لمباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز وملاقاة نظيره غزل المحلة يوم 30 نوفمبر الجارى.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما كريم طارق وجلال الشرقاوى فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز المتوقفة فى الفترة الحالية.

وينهى الاتحاد السكندرى معسكره المغلق، المقام حالياً فى القاهرة، الأحد المقبل استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب الصربى زوران، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، من خلال المباريات الودية فى الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على الفرصة بعد أول ثلاث جولات، وعلى رأسهم أحمد سيد غريب، كما يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين للمباريات للحفاظ على النتائج الإيجابية التى بدأها بالفوز على أسوان ثم الداخلية وأخيرا طلائع الجيش، حيث يرغب الخواجة فى استمرار سلسلة الانتصارات وعدم والاستفادة من فترة التوقف الدولى.

فى سياق متصل، حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على مركز شباب الأميرية بثلاثية مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب الوقود استعدادا لعودة مباريات الدورى، أحرز الأهداف سعيدو سمبورى وصبرى رحيل وإبراهيم حسن، وأحرز هدف الأميرية الوحيد من ضربة جزاء، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وجاءت الأهداف فى الشوط الثانى.