شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ لاعبى المنتخب ويعد بصرف مكافأة إجادة بعد ثنائية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تقديم التهنئة للاعبي المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني بقيادة روى فيتوريا، عقب الفوز المستحق على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية الدولية التي جرت اليوم باستاد جابر الأحمد بالكويت. وقال جمال علام، في كلمته للاعبين عقب اللقاء، إنهم قدموا أداء رجوليا طوال المباراة وكانوا الأفضل واستحقوا الفوز على فريق كبير هو المصنف الثاني في ترتيب الفيفا.

ووعد علام اللاعبين بصرف مكافأة إجادة عقب الفوز المستحق، وإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، وسجل هدفى منتخب مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

لعب المنتخب بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: "في حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتي، كاستاني، وفي وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودي بروين، وفي الهجوم هازارد وباتشواي".