شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 18 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الإدارة تنتظر عودة سامسون أكينولا لمعرفة أسباب التأخير عن العودة للقاهرة، وفيريرا يمنح لاعبى الفريق راحة 24 ساعة من التدريبات.

الزمالك ينتظر عودة سامسون أكينولا لمعرفة أسباب التأخير عن العودة للقاهرة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق إلى القاهرة، من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

حمزة المثلوثى يصطحب نجله لمران الزمالك.. وفيريرا يضع برنامجا خاصا لشلبى وحسن

حرص حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على اصطحاب نجله زكريا لتدريبات الفريق اليوم الجمعة. وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق على مصافحة نجل ظهير الزمالك وتوجيه التحية له، ويقدم المثلوثي مستويات طيبة مع الفريق الكروي في الفترة الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني.

تدريبات بدنية منفردة لثلاثى الزمالك.. وفتوح ونداى فى المرحلة الأخيرة من التأهيل

أدى مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقرر لها الثانية ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة من التدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

موعد مباراتى الزمالك والمصرى فى الدوري والكأس والقناة الناقلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعديل موعد التدريبات اليوم، الجمعة، بسبب ودية المنتخب أمام بلجيكا.

«سلة الأهلي» يفوز على الزمالك ويصعد إلى نهائي دوري المرتبط

حجز الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مقعده فى الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعدما حقق فريق شباب السلة 16 سنة بالنادى الفوز على الزمالك فى لقاء الإياب الذى انتهى منذ قليل بنتيجة 81/42.

الأهلي يفوز على الزمالك 63/66 فى نصف نهائي دورى السلة "رجال"