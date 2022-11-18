شكرا لقرائتكم خبر عن مشارى العفاسى يحتفل بفوز منتخب مصر على بلجيكا بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مشاري راشد العفاسي، مع لاعبي منتخب مصر بعد الفوز في المباراة الودية أمام بلجيكا، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونشر العفاسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بعض الصور التي تجمعه بلاعبي منتخب مصر عقب نهاية مباراة بلجيكا، في مقر إقامة الفراعنة بالكويت.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر



الشيخ مشارى العفاسي يحتفل بفوز منتخب مصر