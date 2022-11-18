شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى جائزة أفضل لاعب لـ تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود حسن تريزيجيه جائزة أفضل لاعب في ودية بلجيكا والتي حصل عليها صلاح عقب المباراة التي فاز بها الفراعنة 2 / 1.

وأثنى محمد صلاح على مستوى محمود تريزيجيه قائلا له أنه كان أحد نجوم اللقاء ويستحق رجل المباراة بعد إحرازه لهدف من صناعة صلاح.



محمد صلاح وتريزيجيه

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

لعب المنتخب بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: "في حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتي، كاستاني، وفي وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودي بروين، وفي الهجوم هازارد وباتشواي".