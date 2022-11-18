شكرا لقرائتكم خبر عن علام والدرندلى وحسين يمثلون اتحاد الكرة فى كونجرس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الثلاثى جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، وعامر حسين عضو المجلس إلى قطر مساء اليوم بعد انتهاء مباراة منتخبنا أمام بلجيكا المقامة في الكويت، من أجل حضور كونجرس فيفا هناك فى قطر.

ويحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور، ومباراة إنجلترا وايران يوم 21 نوفمبر وبعدها يعودون الثلاثي إلى القاهرة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة تلقى 3 دعوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل حضور كونجرس فيفا وافتتاح كأس العالم.

كشفت تقارير صحفية، عن فوز جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة الفيفا للولاية الثالثة على التوالي، بعد عدم تقدم أي من المرشحين لمنافسته في الانتخابات المقرر إقامتها في 16 مارس 2023 بالعاصمة الرواندية "كيجالي"، على هامش الكونجرس رقم الـ73.

وعقب الدعوة للانتخابات وموعدها الذي أقر فى 30 من مارس الماضي من جانب مجلس فيفا، اقترحت الاتحادات الأعضاء في "فيفا" ترشيح إنفانتينو فقط الذي سيبدأ ولايته الثالثة في المؤتمر الـ73 للاتحاد في العاصمة الرواندية.

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73