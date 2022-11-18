شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على حمدى فتحى بعد شعوره بآلام عضلية مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على الاطمئنان على حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق المتواجد فى صفوف منتخب مصر حصل بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات المنتخب أمس الخميس بعد شعوره بآلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات أمس.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات المقبلة. وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص تدريبات بدنية فى الجيم لمدة 15 دقيقة، قبل استكمال المران فى الملعب، والذى اشتمل على فقرة ترفيهية أدى خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية.

وخاض حراس الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة ميشيل يانكون، فيما واصل محمد عبدالمنعم ومحمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب.

ويتدرب الفريق على فترة واحدة غدا السبت، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها 27 من الشهر الجارى.