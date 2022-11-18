شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: سعيد بمستوى لاعبى مصر أمام بلجيكا.. وفريقنا يلعب كرة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن سعادته بالفوز علي منتخب كبير بحجم وقوة منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في الكويت.

أضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر اللاعبين أدوا مباراة رائعة و قوية، وسعيد بالمستوى الرائع لهم".

تابع المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح لاعب مميز وهناك أكثر من لاعب مميز في المنتخب المصري والفريق يلعب كورة جماعية.

ووجه المدير الفني البرتغالي، الشكر لمدربي المنتخبات المتواجدين قبله لقيادة منتخب مصر، قائلا: "نعمل لتحقيق الأفضل للمنتخب، وللمستقبل".

أضاف فيتوريا أن مباراتي النيجر وليبيريا كانوا للتحضير لمباريات قوية مثل بلجيكا وهي أمر طبيعي للتعرف على اللاعبين.