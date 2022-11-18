شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتصار الفراعنة.. بلجيكا ثانى أكثر المنتخبات الأوروبية خسارة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت خسارة المنتخب البلجيكي مع مصر، الشياطين الحمر في المركز الثاني بقائمة أكثر المنتخبات الأوروبية خسارة مع الفراعنة عبر التاريخ.

ووصلت انتصارات مصر على بلجيكا إلى 4 مرات مقابل هزيمة واحدة في خمس مواجهات فقط جمعت المنتخبين عبر التاريخ، لتكون بلجيكا في المركز الثاني كأكثر المنتخبات الأوروبية خسارة من الفراعنة خلف اليونان التي تكبدت 6 هزائم تاريخية من المنتخب الوطني.

وواصل الفراعنة تفوقهم التاريخي، حيث لم تحقق بلجيكا الفوز على مصر طوال تاريخ مواجهات الفريقين الممتد منذ أكثر من 100 عام سوى في المواجهة السابقة فقط عام 2018 ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العالم في روسيا، والتي انتهت بفوز بلجيكا بثلاثية دون رد، حيث حقق الفراعنة 4 انتصارات على الشياطين الحمر مقابل هزيمة واحدة في المباريات الخمس التي جمعتهما.

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.