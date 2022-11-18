شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير المصرية في فندق إقامة المنتخب احتفالا بالفوز على بلجيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدت الجماهير المصرية فى فندق الإقامة المنتخب احتفالا بالفوز على بلجيكا، بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولى بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتى مالاوى بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

لعب المنتخب بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازى، على جبر، محمد حمدى، وفى خط الوسط: طارق حامد، محمد الننى، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: "فى حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفى الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتى، كاستانى، وفى وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودى بروين، وفى الهجوم هازارد وباتشواي".



جماهير المنتخب الوطني بالكويت



جماهير المنتخب الوطني بالكويت



جماهير المنتخب الوطني بالكويت