شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة سامسون أكينولا لمعرفة أسباب التأخير عن العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق إلى القاهرة، من أجل معرفة الأسباب التى أدت لتأخر وصوله فى الموعد المحدد من قبل الجهاز الفنى، قبل تطبيق اللائحة وتغريمه ماديًا.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين أجازة لمدة أربع أيام، وسمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم، على أن يعودوا إلى القاهرة للانتظام فى التدريبات يوم الاثنثن الماضى، إلا إن أكينولا لم يعود حتى اليوم.

ويصل المحترف البنينى سامسون أكينولا إلى القاهرة خلال 48 ساعة للانضمام إلى تدريبات الفريق الأبيض بعد تعذر صوله خلال اليومين الماضيين بسبب ظروف الطيران، وذلك استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم 26 نوفمبر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.