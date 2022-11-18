الفراعنة يبدعون ويهزمون رفاق ’’دي بروين‘‘ بثنائية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

سجل مصطفى محمد، أول أهداف منتخب مصر في مرمى بلجيكا في الدقيقة 33، بمهارة فردية وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز تريزيجية هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بعد استقباله تمريرة من محمد صلاح، لينفرد بمرمى كورتوا ويسددها في الشباك.

وسجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

وبدأ المنتخب الوطني بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

فيما بدأ منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألدرفيريلد، زينو ديباست، آرثر ثياتي، كاستاني

الوسط: أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، كاراسكو، كيفين دي بروين

الهجوم: هازارد، ميشي باتشواي