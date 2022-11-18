شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك 63/66 فى نصف نهائي دورى السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الأهلى على الزمالك بنتيجة 63/66 فى إياب نصف نهائى بطولة الدورى المرتبط، فى اللقاء الذى أقيم فى صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلى صعد لنهائي البطولة بعد فوز فريق المرتبط على نظيره الزمالك بنتيجة 81/42 فى إياب نصف نهائي دورى السلة رجال، ليصعد فريق الرجال إلى نهائي البطولة.

وكان مرتبط الأهلى خسر من الزمالك فى الذهاب الثلاثاء الماضى، وفاز رجال الأحمر على الابيض، ليكون فوز المرتبط اليوم بطاقة تأهل الفريق الأول إلى نهائي الدورى وتكون مباراته اليوم أمام الزمالك على مستوى الرجال تحصيل حاصل .

تصدر الأهلى دور المجموعات بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته، ذهابا وإيابا، أمام سموحة وطلائع الجيش ودسوق.

وفى دور الـ 16 فاز على هليوبوليس 68/52 ذهابا و 82/59 ايابا .

وفى ربع النهائي فاز على سبورتنج 74/55 ذهابا وبنتيجة 71/64 إيابا.