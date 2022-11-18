الامارات | مصر تحرج منتخب بلجيكا "المصنف الثاني عالمياً".. أين الفراعنة من كأس العالم؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أين الفراعنة من كأس العالم؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الفوز الذي حققه المنتخب المصري على نظيره البلجيكي المصنف الثاني عالميا 2-1 في المباراة الودية الدولية، اليوم الجمعة، في الكويت، ضمن تحضيرات المنتخب البلجيكي للمشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأحرج المصريون بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح ورفاقه الأبطال مصطفى محمد ومحمود تريزيغيه وطارق حامد وبقية النجوم الذين قدموا مباراة كبيرة زادت من حرقة وحسرة الجمهور المصري والعربي الذي كان يطمح بمشاركة منتخب عربي خامس في المونديال بعد قطر "المضيفة" والسعودية وتونس والمغرب لولا خسارة الفراعنة قبل أشهر أمام السنغال والخروج من تصفيات المونديال بركلات الترجيح.

وسجل هدفي مصر في مرمى حارس بلجيكا تيبو كورتوا المهاجم مصطفى محمد (34) وتريزيغيه (46)، بينما سجل هدف بلجيكا الوحيد ليوز أوبنتا (75).

وكان المنتخب المصري نداً قوياً أمام بلجيكا وعرف كيف ينتصر بأداء منضبط وظهر بشخصية لافتة أثارت إعجاب الجمهور المصري لتفوق الفراعنة في تهديد مرمى الخصم ولعب كرة جميلة متزنة وبعناصر واقعية تبشر بالخير للكرة المصرية.